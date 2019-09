Genk-Napoli, le informazioni utili per i tifosi che andranno in trasferta

Dopo la sofferta vittoria contro il Brescia, il Napoli nella giornata di mercoledi sarà di nuovo in campo contro il Genk, squadra belga. La partita sarà valevole per la seconda giornata di qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco il Comunicato ufficiale preso direttamente dal sito ufficiale azzurro per quanto riguarda tutte le informazioni sulla trasferta: "Sicurezza: Si prega di notare che a causa dell’elevato stato di allerta, non è consentito accedere allo stadio con borse e zaini. Le dimensioni massime consentite per borse e borsette sono quelle di un foglio formato A4. Si prega di notare che all’interno del nostro stadio è vietato fumare. Il divieto si estende anche a tutta l’area dello stadio.

BIGLIETTI PER I TIFOSI

I settori riservati ai tifosi ospiti (blocchi A e AA) hanno una capacità complessiva di 1.017 spettatori. Entrambi i settori dispongono di un accesso diretto all’area di parcheggio riservata ai tifosi ospiti. È disponibile un servizio di ristorazione.

TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Gli spettatori diversamente abili saranno collocati davanti al settore ospiti (blocco A) e saranno al riparo da eventuali piogge o nevicate.

PUNTI DI RITROVO – CENTRO CITTÀ

Il centro di Genk è piuttosto piccolo. Il punto di ritrovo ideale è Marktstraat, dove è possibile trovare numerosi bar. Nelle vicinanze si trovano la stazione ferroviaria e diversi hotel.

Ci sono due opzioni per recarsi allo stadio:

1. pullman

Lo stadio è dotato di un’area di parcheggio dedicata per i tifosi ospiti. Se arriverete durante il giorno, l’opzione migliore è lasciare i tifosi in centro città e parcheggiare quindi il pullman allo stadio per l’intera giornata, dal momento che in centro città non sono disponibili parcheggi per i pullman.

2. Bus navetta

Il Genk mette a disposizione dei bus navetta per il tragitto stazione ferroviaria-stadio. A seconda del numero di sostenitori ospiti, i bus navetta inizieranno a partire alla volta dello stadio 3 o 4 ore prima del calcio di inizio.

Si prega di notare che NON è possibile recarsi allo stadio a piedi. Non sono consentiti cortei per recarsi all’impianto.

Area di parcheggio dello stadio

L’area di parcheggio dello stadio è sufficientemente ampia da accogliere i pullman dei vostri tifosi. È un’area dedicata e circoscritta che consente di accedere direttamente allo stadio e al settore ospiti.

Settore ospiti

I cancelli apriranno 2 ore prima del calcio di inizio. Si prega di notare che, a causa dell’elevato livello di allerta, vi saranno 2 posti di controllo presso i quali saranno effettuate delle perquisizioni.

Si prega di notare che l’acquisto di cibo e bevande può essere effettuato solamente in contanti (in Euro).

Si prega di notare che all’interno del nostro stadio è vietato fumare. Il divieto si estende anche a tutta l’area dello stadio.