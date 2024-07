Genoa e Venezia nel periodo natalizio: il calendario del Napoli a dicembre

Il Napoli nel periodo natalizio affronterà il Genoa in trasferta, poi partita al Maradona contro il Venezia. I weekend sono quelli del 22 e del 29 dicembre. Anche quest'anno non si fermerà il campionato di Serie A, nei giorni di Natale si continuerà a giocare. Il calendario ha svelato le gare, il Napoli partirà a Verona, la prima in casa il 25 agosto contro il Bologna.