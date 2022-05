Genoa, i convocati di Blessin per Napoli: ancora out Sturaro, torna Piccoli

Sono 24 i calciatori convocati da Alexander Blessin, tecnico del Genoa, per la gara di domani contro il Napoli.

Sono 24 i calciatori convocati da Alexander Blessin, tecnico del Genoa, per la gara di domani contro il Napoli. Sempre out Sturaro, torna invece in lista Piccoli.

Portieri: Semper, Sirigu, Vodisek.

Difensori: Bani, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Hefti, Massello, Ostigard, Vasquez.

Centrocampisti: Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella.

Attaccanti: Destro, Ekuban, Piccoli, Yeboah.