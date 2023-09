Genoa-Napoli, probabili formazioni Sky: Raspadori in pole in attacco

Per il resto per l'emittente satellitare non dovrebbe cambiare nulla: Juan Jesus e Olivera in difesa, Zielinski al suo posto in mediana.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ad oggi non si hanno molte notizie sull'undici che sceglierà Rudi Garcia per affrontare il Genoa, ma la sensazione è che sarà confermata gran parte della formazione scesa in campo contro la Lazio. Certo, non ci sarà Politano, e al suo posto secondo Sky Sport potrebbe giocare Raspadori. Per il resto per l'emittente satellitare non dovrebbe cambiare nulla: Juan Jesus e Olivera in difesa, Zielinski al suo posto in mediana, Osimhen e Kvaratskhelia imprescindibili. GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia