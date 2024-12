Genoa-Napoli, si va verso il pienone: ultimi 100 biglietti per il settore ospiti

A quattro giorni da Genoa-Napoli, anticipo della 17ª giornata di Serie A in programma sabato alle 18, rimangono a disposizione meno di 150 tagliandi per assistere al match allo Stadio Luigi Farraris di Marassi. Per il settore ospiti ancora 100 i biglietti a disposizione (non vendibili per i sostenitori residenti nella regione Campania), una cinquantina quelli per il settore Distinti.