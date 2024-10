Ufficiale Georgia-Albania, le formazioni: inamovibile Kvara, titolare a sinistra nel 4-1-4-1 di Sagnol

vedi letture

Quarta giornata di Nations League. Per la Lega B nel Gruppo 1 la Georgia, dopo la sconfitta contro l'Ucraina, va alla ricerca dei tre punti in casa contro l'Albania di Sylvinho. Sono note le formazioni ufficiali e non mancano i rappresentanti del nostro calcio, sia dalla Serie A che dalla Serie B. Per i padroni di casa ovviamente c'è Kvaratskhelia del Napoli, ma anche Lochoshvili della Cremonese, mentre va solo in panchina Goglichidze dell'Empoli. Dall'altro lato titolari l'altro empolese Ismajli, l'interista Asllani, Ramadani del Lecce, mentre dalla panchina partono Hysaj della Lazio e Kastrati del Cittadella.

GEORGIA (4-1-4-1): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Dvali, Lochoshvili; Kiteishvili; Davitashvili, Mikautadze, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Zivzivadze

CT: Willy Sagnol

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Arlind Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Laçi; Tuci

CT: Sylvinho