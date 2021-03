Georgia-Spagna, le formazioni ufficiali: Fabian dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Georgia-Spagna, seconda partita del gruppo B di qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar 2022. Per le Furie Rosse titolare nei tre di centrocampo l'azzurro Fabian Ruiz.

Georgia (4-2-3-1): Loria; Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kiteishvili, Kankava, Zivzivadze; Gvilia, Lobzhanidze; Kvaratskhelia

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Eric García, Llorente, Jordi Alba; Busquets, Fabián, Pedri; Bryan Gil, Ferrán; Morata.