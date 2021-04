Germania, Federcalcio preoccupata per gli Europei: sede di Monaco a rischio

Secondo L’Equipe la Federcalcio tedesca sarebbe preoccupata per la possibilità di aprire al pubblico le gare dell’Europeo che si dovrebbero giocare a Monaco di Baviera (le tre gare del girone della Germania e un quarto di finale). La Federcalcio ha lanciato un appello alle autorità della città affinché queste presentino uno scenario per accogliere il pubblico allo stadio prima della scadenza fissata dalla UEFA. A preoccupare è soprattutto il ritmo di vaccinazioni che procede più lentamente rispetto ad altri paesi. Se non dovessero arrivare rassicurazioni sull’apertura al pubblico dell’Allianz Arena la UEFA potrebbe decidere di spostare in un’altra sede le gare programmate a Monaco.