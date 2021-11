Germania, il Covid colpisce il ritiro della nazionale: Flick convoca tre nuovi giocatori

La Federcalcio tedesca ha annunciato stamattina che, a seguito della positività di Nikas Sule, i calciatori Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Karim Adeyemi sono stati posti in isolamento preventivo. Per questo motivo, il CT Hansi Flick ha chiamato tre nuovi calciatori: si tratta di Kevin Volland, Ridle Baku e Maximilian Arnold. La Germania riceverà giovedì il Liechtenstein e domenica si recherà in Armenia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.