Gilmour a segno: l’azzurro accorcia le distanze in Scozia-Polonia

vedi letture

Secondo gol in nazionale maggiore per Billy Gilmour. Il neo acquisto del Napoli è andato a segno al 46’ nel match in corso tra Scozia e Polonia valido per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League.

Il centrocampista scozzese ha accorciato le distanze con una bella conclusione a rimorchio dall’interno dell’area di rigore. Al momento la Polonia è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Lewandowski e Szymanski.