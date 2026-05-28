Sempre più Allegri per il Napoli, cosa fa Italiano? Spunta proprio il Milan: la situazione

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Il domino delle panchine in Serie A è ufficialmente partito. Mancano ancora tantissimi tasselli da sistemare, con la stagione finita con l'ultimo turno di campionato dello scorso weekend, ma il primo comunicato ufficiale del Milan, con l'esonero di Allegri, seguito poi da quello dell'accordo di risoluzione dei rispettivi contratti di Lazio, con Maurizio Sarri, e Bologna, con Vincenzo Italiano, si sono liberati altri due posti che presto dovranno essere riempiti.

Allegri verso Napoli.

La prima notizia ufficiale era però arrivata proprio domenica, durante la conferenza stampa congiunta di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, nella quale è stato annunciato il divorzio tra l'allenatore e il club azzurro, e proprio il presidente dei partenopei potrebbe fare la prima mossa per la stagione che verrà. Il nome è quello di Massimiliano Allegri, che ha effettuato il sorpasso su Italiano e si sta preparando a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte, come successe nel 2014 alla Juventus.

Italiano al Milan?

E chi prenderà il posto di Max Allegri al Milan? Notizie certe non ce ne sono, ma l'ipotesi che si sta facendo largo con il passare delle ore è che possa essere proprio Vincenzo Italiano. Nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi colloqui tra Zlatan Ibrahimovic, unico dirigente rimasto al Milan dopo l'addio di Tare, Furlani e Moncada, e l'entourage del tecnico che ha risolto oggi, come detto, il suo contratto con il Bologna. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.