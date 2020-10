Giornata di riposo dopo il successo di Benevento: domani la ripresa degli allenamenti

Giornata di riposo per il Napoli in questo lunedì dopo il successo sul campo del Benevento. Lo rende noto il Napoli tramite il suo sito ufficiale: "Dopo il successo nel derby contro il Benevento, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna giovedì alle ore 21".