Giornata di riposo per il Napoli: fissata la ripresa degli allenamenti in vista del Milan

Giornata di riposo, quella di oggi, per il Napoli. Dopo la vittoria di ieri sul Genoa, la squadra azzurra potrà riposarsi e l'appuntamento per tornare ad allenarsi è per domattina al centro sportivo di Castel Volturno. Si rirpenderà a lavorare per preparare la sfida di domenica sera al San Paolo contro il Milan dell'ex Gattuso. Gara speciale per lui.