Giornata di riposo per la Nazionale: relax con le famiglie per Insigne, Di Lorenzo e gli altri

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Dopo le tre vittorie e il primato a punteggio pieno nel girone di Euro 2020, il ct della nazionale Roberto Mancini ha concesso una giornata libera per tutti gli azzurri, presso l'hotel Parco dei Principi di Roma. Tra chi ha deciso di passarla in famiglia con moglie e figli come Ciro Immobile e chi con i genitori come Matteo Pessina, raggiunto poi dalla fidanzata Alessandra. Tutti gli ospiti, tiene a far sapere la Figc, si sono sottoposti a screening anti-Covid prima di fare ingresso nell'albergo in bolla. A fare notizia però è soprattutto Gianluigi Donnarumma, che ha approfittato per assolvere alle visite mediche propedeutiche al suo passaggio al Psg presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma. Alcuni membri dello staff azzurro capitanati dall'ex romanista Daniele De Rossi, si sono invece immersi nel verde di Villa Borghese per una corsetta di allenamento. Il rompete le righe azzurro durerà fino al primo pomeriggio, poi alle ore 17:30 nuova partenza per Coverciano da dove la Nazionale nei prossimi giorni volerà a Londra per gli ottavi di finale. (ANSA).