Giorno di riposo dopo la Coppa Italia: il Napoli tornerà ad allenarsi domani

Giorno di riposo per il Napoli dopo la vittoria con lo Spezia e il superamento del turno in Coppa Italia. A renderlo noto è il club azzurro tramite un comunicato: "Dopo il successo in Coppa Italia contro lo Spezia, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Parma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 18)".