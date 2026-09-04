Giovane, stop più lungo della sosta: oltre un mese per il recupero

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Tegola in casa azzurra: Giovane si opera all'ernia e va KO per quaranta giorni

Giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart per la correzione di un'ernia inguinale, un'operazione perfettamente riuscita che lo costringerà tuttavia ai box per circa quaranta giorni. La decisione di finire sotto i ferri è maturata dopo diversi mesi di sofferenza e in seguito all'aggravarsi del fastidio: di comune accordo tra il calciatore, lo staff medico e la dirigenza azzurra, si è optato per anticipare i tempi dell'intervento così da risolvere definitivamente il problema e avviare subito la fase di recupero.

Le rassicurazioni del calciatore: "Tornerò al massimo per aiutare la squadra"

Subito dopo l'operazione, il giocatore ha affidato ai propri canali social un messaggio per rassicurare l'ambiente ed esprimere la propria determinazione nel mettersi alle spalle questo imprevisto. Giovane ha spiegato di aver scoperto la patologia solo di recente e di aver concordato la strategia chirurgica per poter rientrare a pieno regime senza strascichi fisici. L'obiettivo dichiarato è quello di completare il percorso riabilitativo nei tempi previsti per tornare a disposizione dell'allenatore nella seconda metà della stagione, pronto a dare il proprio contributo al cento per cento in vista dei decisivi impegni di campionato e coppa.