Ufficiale Napoli-Arsenal di Champions, oggi al via vendita libera: info e prezzi

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Napoli-Arsenal, scatta la corsa al biglietto per il ritorno in Champions

Prende il via oggi alle ore 15:00 la vendita libera per la sfida di Champions League tra Napoli e Arsenal, in programma mercoledì prossimo sul prato dello stadio Diego Armando Maradona. Il ritorno sulla scena europea coincide con un suggestivo incrocio contro un’altra avversaria inglese, arrivato a distanza di mesi dall'amaro verdetto contro il Chelsea che costò l'eliminazione nella passata campagna continentale. Per l'esordio nella nuova fase a gironi si preannuncia un impianto completamente esaurito, con una vera e propria caccia al tagliando online per accaparrarsi i posti residui rimasti dopo le fasi di prevendita riservate agli abbonati e ai titolari della Membership Premium. I prezzi delle tariffe a prezzo intero variano dai 45 euro per le Curve inferiori fino ai 200 euro previsti per il settore di Tribuna Posillipo.

Prevendite incrociate: parte anche la caccia ai tagliandi per il Bologna

Parallelamente all'attesa per la notte di coppa, la società azzurra ha attivato le procedure di sbigliettamento anche per il successivo impegno casalingo di campionato contro il Bologna, fissato per domenica 13 settembre alle ore 18:00. La prima finestra promozionale è attualmente riservata ai fidelizzati in possesso della "SSC Napoli Fan Stadium Card", ai quali farà seguito la prelazione destinata ai membri del programma Premium a partire da lunedì. Salvo esaurimento dei posti disponibili, la vendita libera per il match contro i rossoblù aprirà ufficialmente nella giornata di martedì prossimo alle ore 15:00, completando un calendario di biglietteria particolarmente fitto che accompagnerà i sostenitori partenopei verso i prossimi appuntamenti interni.

I prezzi per Napoli-Arsenal

La vendita dei biglietti per Napoli-Arsenal scattava il 1 settembre, alle ore 12. La prima fase era riservata ai possessori dell’abbonamento Italia, mentre successivamente sarà il turno dei Premium Member SSC Napoli, ai quali sarà garantita una quota dedicata. Per queste prime due fasi, i prezzi saranno più bassi rispetto alla vendita libera: Curve inferiori a meno di 40 euro, Curve superiori a meno di 55 euro, Distinti inferiori a meno di 75 euro e Distinti superiori a meno di 120 euro. La Tribuna Nisida costerà 155 euro, mentre la Tribuna Posillipo 180 euro.

La fase più attesa, quella della vendita libera, scatterà venerdì 4 settembre. I prezzi saranno leggermente più alti: 45 euro per le Curve inferiori, 70 per le Curve superiori, 90 per i Distinti inferiori e 135 per i Distinti superiori. Per le tribune si sale a 175 euro per la Nisida e 200 euro per la Posillipo.