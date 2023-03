Giovedì sera Italia-Inghilterra al Maradona: il dato sui biglietti venduti

Sono 37.500 i tagliandi già venduti dalla Federazione per Italia-Inghilterra

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 37.500 i tagliandi già venduti dalla Federazione per Italia-Inghilterra, sfida che giovedì sera darà il via al cammino degli azzurri in vista di Euro 2024. A disposizione restano poco meno di 10mila tagliandi: per l'occasione, infatti, la capienza del Maradona sarà di circa 47mila posti. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.