Giudice sportivo, gli squalificati: Bereszynski salta il Napoli

Non solo Lautaro Martinez. Il giudice sportivo della nostra Serie A ha fermato per due turni anche Tommaso Berni, portiere dell'Inter, "per per avere, al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio".

Tra gli altri squalificati anche Bartosz Bereszynski si casa Sampdoria, che salterà dunque il prossimo match contro il Napoli. Stop per una giornata anche per Cristian Dell'Orco (Lecce), Armando Izzo (Torino), Sasa Lukic (Torino), Federico Peluso (Sassuolo), Ismael Bennacer (Milan), Mattia Valoti (SPAL), Andrea Petagna (SPAL), Takehiro Tomiyasu (Bologna), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Martin Caceres (Fiorentina).