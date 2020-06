Giuntoli e la lezione di questa stagione: "Resta chi ha la testa giusta"

Oggi il Napoli torna in campo. Inizia la settimana tipo che porterà al ritorno in campo, nel match da dentro o fuori contro l'Inter con in palio la finale di Coppa Italia, ma ieri il ds Cristiano Giuntoli in una lunga intervista a Sky ha dato indicazioni importanti, tra presente e futuro, sul progetto partenopeo. A partire dalla lezione assimilata probabilmente quest'anno, dopo diversi problemi di spogliatoio e malumori per mancate cessioni: "Chi vuole restare deve avere la testa giusta".

E' il caso di Allan, finito fuori dall'undici tipo di Gattuso - tra cambi non accettati e la mancata convocazione per scarso impegno in allenamento - dopo un calo progressivo delle prestazioni partito dalla scorsa stagione per mancato passaggio al Psg. Potrebbero restare invece gli altri senatori che con Gattuso hanno anche ritrovato il giusto rendimento. Oltre Insigne, capitano e bandiera che con calma tratterà il prolungamento, Giuntoli ha confermato che per Mertens siamo vicini all'annuncio ed anche per Callejon non è detta l'ultima parola: "Con Mertens stiamo abbastanza avanti, c'è la volontà di continuare insieme. Ha dimostrato grande attaccamento ed a breve può esserci l'annuncio. Aspettiamo Callejon, ancora non ha deciso che fare. Dopo tanti anni a Napoli questa è casa sua. Ha dato tanto al club azzurro, c'è un rapporto molto particolare con uno scambio di opinioni continuo in grande serenità".

La testa giusta per restare probabilmente non ce l'ha neanche Arek Milik, in scadenza 2021 e lontano dal prolungamento tra una richiesta d'ingaggio eccessiva e quella di una centralità che non può esserci dopo il rinnovo di Mertens. "La nostra volontà è di discutere il suo contratto, ne stiamo parlando con i suoi agenti - ha detto Giuntoli - e pensiamo di risolvere in un senso o in un altro. Parliamo di un ragazzo giovane e bravo che può avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Alla fine conta essere coerenti, per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik". Chi invece resterà è Fabian, nonostante i rumors spagnoli sull'assalto di Real e Barça: "Ha ancora tanti anni di contratto. Il suo rinnovo verrà preso in esame il prossimo anno. E' sereno e felice di stare a Napoli e con Gattuso si trova molto bene". Perché ovviamente la conferma del tecnico, con relativo aggiornamento del contratto, "è scontata" ed il ds resta ottimista sul ritorno del Napoli nei primi posti: "Gap Juve? Ci siamo andati molto vicini negli scorsi anni, ora siamo ripartiti su un percorso nuovo. Pagherà la coerenza del progetto. Prendete ad esempio la Lazio, l'anno scorso non fece bene, ma se credi in un progetto poi torni competitivo. Noi crediamo nel progetto con Gattuso e torneremo almeno dove eravamo".