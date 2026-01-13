Giuntoli riparte dall’Arabia? Due club su di lui: l’ex Napoli ci sta pensando

vedi letture

Il futuro di Cristiano Giuntoli potrebbe essere in Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex dirigente di Napoli e Juventus ha ricevuto due proposte dal mondo arabo e in queste ore sta valutando se accettare le offerte, una delle quali arriva dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo aver concluso la sua esperienza alla Juventus la scorsa estate, Giuntoli sta riflettendo su una nuova avventura, questa volta all’estero.

La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni e verrà comunicata direttamente ai club interessati. A rendere l’ipotesi Arabia particolarmente allettante è anche l’aspetto economico: sul tavolo ci sarebbe uno stipendio molto elevato. Dopo le esperienze a Carpi, Napoli e Juventus, Giuntoli potrebbe quindi scegliere di ripartire da una nuova sfida internazionale.