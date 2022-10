Gol annullato a Milik in Juve-Salernitana: avvocato perde 3.600€ e porta la Lega in Tribunale

Fabio Garzi, avvocato appassionato di calcio, ha deciso di portare in tribunale la Lega Serie A a Perugia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Garzi, avvocato appassionato di calcio, ha deciso di portare in tribunale la Lega Serie A a Perugia. Il motivo, come riportato da Il Messaggero, è riconducibile al gol annullato ingiustamente alla Juventus contro la Salernitana lo scorso 11 settembre, che ha fatto perdere all'uomo 3.600€. Il legale ha chiesto i danni alla Lega nazionale professionisti di Serie A e così il 7 dicembre prossimo si terrà l'udienza dinanzi al giudice di pace Cristiana Cristiani in quella circostanza la Lega dovrebbe costituirsi come parte nel processo civile. Nell'atto si legge come l'errore sia "colpevole e determinante" e abbia portato "a un danno ingiusto consistente nella perdita della chance di realizzare una consistente vincita economica".