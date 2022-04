Gol della bandiera del Sassuolo: Lopez segna la rete del 6-1

Il Sassuolo segna il gol della bandiera al Maradona.

Il Sassuolo segna il gol della bandiera al Maradona. Azione caotica in area azzurra, con i giocatori offensivi del Sassuolo però abbastanza freddi nella circostanza: Berardi, in particolare, a gestire il possesso e Maxime Lopez nel calciare forte e preciso col destro per il gol del 6-1.