Gollini fa panchina anche al Genoa: ha perso il posto, col Napoli confermato Leali

Nonostante la scelta del Genoa proprio per avere finalmente continuità, Pierluigi Gollini sembra aver perso il posto da titolare anche al Genoa ed anche quest'oggi si accomoderà in panchina. Dopo un inizio incoraggiante, l'ex portiere del Napoli è stato costretto a fermarsi per un infortunio lasciando i pali a Nicola Leali che ha risposto presente con grandi prestazioni.

Ora è Leali il portiere titolare del Genoa nonostante già da diverse settimane sia rientrato Gollini, definitivamente a pieno regime anche dal punto di vista della condizione. Col Napoli, dove ha rappresentato il vice-Meret, Gollini guarderà i compagni dalla panchina e, salvo nuovi stravolgimenti, il titolare è Leali.