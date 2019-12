Gran Galà del Calcio, stasera la cerimonia: quattro azzurri in corsa per la squadra dell'anno!

Serata di premiazioni al MegaWatt Court di Milano, dove questa sera andrà in scena la nona edizione del Gran Galà del Calcio, organizzato dall'assocalciatori e condotto da Diletta Leotta. Saranno premiati nel corso della serata i protagonisti, sia maschili che femminili, del campionato 2018-2019. In corsa per il premio come miglior difensore e miglior centrocampista, rispettivamente anche gli azzurri Koulibaly e Fabiàn.

Queste le categorie ed i possibili vincitori:



Portieri: Szczesny (Juventus), Handanovic (Inter), Sirigu (Torino).

Difensori: Chiellini (Juventus), Skriniar (Inter), Kolarov (Roma), Koulibaly (Napoli), Alex Sandro (Juventus), Cancelo (Juventus), Di Lorenzo (Empoli), Izzo (Torino)

Centrocampisti: Pjanic (Juventus), Zielinski (Napoli), Ilicic (Atalanta), Barella (Cagliari), Fabian Ruiz (Napoli)

Attaccanti: Ronaldo (Juventus), Zapata (Atalanta), Chiesa (Fiorentina), Gomez (Atalanta), Quagliarella (Sampdoria), Piatek (Genoa/Milan)

Allenatori: Gasperini (Atalanta), Mihajlovic (Bologna), Allegri (Juventus)

Arbitri: Rocchi, Orsato, Mazzoleni

Società: Atalanta, Juventus, Lazio

Giovane Serie B: Tonali (Brescia), Castrovilli (Cremonese), Bisoli (Brescia)