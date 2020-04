Grande successo per l'iniziativa di Cannavaro-Ferrara: raccolta maxi-cifra per beneficenza

Grandissimo successo per Je Sto Vicino a Te: è la campagna benefica proposta dalla Fondazione Cannavaro Ferrara con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la famiglie bisognose di Napoli colpite dall'emergenza per il Covid-19 con l'aiuto di altre associazioni già selezionate. Il ricavato è pari a 99.301 euro. Il record è stato fissato coi 55mila euro raccolti per la maglia di Maradona. Ieri De Laurentiis si è aggiudicato per 14mila euro la maglia di Mertens. In totale sono state messe all'asta 26 maglie di calciatori campani.