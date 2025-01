Ufficiale "Grazie, Kvara!", la SSCNapoli annuncia la cessione di Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del PSG. Dopo l'annuncio del PSG, arriva anche quello del Napoli. La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain Football Club.

In maglia azzurra dal primo luglio 2022, Kvara ha collezionato 107 presenze complessive realizzando 30 gol e 24 assist.

Il 15 agosto il suo esordio con il Napoli, segnando la prima rete in occasione della vittoria per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Trascorre soltanto una settimana e Kvara si mette ancora in mostra nella sua prima gara al Maradona, siglando una straordinaria doppietta nel 4-0 contro il Monza.

Il 7 settembre 2022 il suo debutto in Champions League, nel successo per 4-1 contro il Liverpool allo stadio Maradona, lì dove è autore di un’altra prestazione superlativa. Il 4 ottobre il primo gol in Champions all’Amsterdam Arena, rendendosi protagonista nella vittoria per 1-6 contro l’Ajax.

In Serie A, dal giorno del suo esordio, Kvaratskhelia è stato il primo per dribbling riusciti (196) e tocchi in area avversaria (491), secondo per occasioni create (145) e tiri totali (263) e terzo per tiri in porta (94).

Il 4 maggio 2023 si laurea campione d’Italia con la maglia del Napoli, aggiudicandosi successivamente il titolo di MVP del campionato.

Grazie, Kvara!