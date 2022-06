Grecia-Kosovo, le formazioni ufficiali: dal 1' e con la fascia Rrahmani

Sono ufficiali le formazioni di Grecia-Kosovo, mach in programma alle 20.45 e valido per la seconda giornata del gruppo J di Nations League.

Sono ufficiali le formazioni di Grecia-Kosovo, mach in programma alle 20.45 e valido per la seconda giornata del gruppo J di Nations League. Per i kosovari parte tra i titolari e con la fascia da capitano il difensore del Napoli Amir Rrahmani.

Kosovo (4-2-3-1): Muric; Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Loshaj, Fajzili; Zhegrova, Zeneli, Rashica; Muriqi. CT: Giresse

Grecia (4-3-2-1): lachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Mantalos, Kourbelis, Bakasetas; Limnios, Masouras; Giakoumakis. CT: Poyet