"Hai visto McTominay?": Calhanoglu e la provocazione al giornalista che aveva esaltato Scott

Un simpatico siparietto che fa capire come il turco abbia ben chiaro in testa di voler essere il migliore nel suo ruolo.

Nel programma "L'Ascia raddoppia" su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha raccontato un divertente aneddoto relativo al centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu.

Ecco il suo racconto: "Avevo detto giorni fa che McTominay secondo me è il miglior centrocampista del campionato. Questa cosa evidentemente è arrivata all'orecchio di Calhanoglu che dopo la partita di Champions dove stavo lavorando a bordocampo mi ha detto ridendo: 'Hai visto, McTominay?', con in mano il premio di miglior giocatore della partita dell'Inter contro l'Arsenal". Un simpatico siparietto che fa capire come il turco abbia ben chiaro in testa di voler essere il migliore nel suo ruolo.