Hamsik al San Paolo senza pienone: avrebbe meritato un'altra atmosfera

Marek Hamsik torna al San Paolo, questo pomeriggio sarà omaggiato dai tifosi e dalla società. Ma non ci sarà il pienone. Previsti poco più di 20mila spettatori per la gara contro il Genk. Pochi per uno come lui. Ne avrebbe meritati molti di più. Hamsik pagherà il momento negativo della stagione, eppure stasera basta un punto per gli ottavi di Champions League, un traguardo comunque storico. La contraddizione di una notte che, in un senso o nell'altro, sarà storica. Per tanti motivi...