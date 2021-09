Hamsik si è preso il Trabzonspor e fa impazzire la stampa turca: "Grande!"

Marek Hamsik è già idolo al Trabzonspor. L'ex giocatore del Napoli si è già preso il centrocampo dei turchi per la sua qualità in campo e per l'affidabilità: nonostante le 34 primavere lo slovacco ha giocato 11 partite negli ultimi 38 giorni, 3 delle quali con la Nazionale, sempre da titolare e prevalentemente restando in campo per tutti e 90' i minuti. Nell'ultima partita contro il Galatasaray è risultato il giocatore che ha percorso più km nel corso della partita, ma anche fatto la differenza in molte altre statistiche, tra cui la precisione nei passaggi (91%) e il numero di palloni recuperati. Per lui anche un assist per il gol del definitivo 2-2. Il Fanatik di oggi lo ha omaggiato titolando in italiano "Grande". Un modo per ricordare la sua lunga esperienza nel nostro calcio: tre anni a Brescia e 12 a Napoli.