Higuain pensa all'addio al calcio: il Pipita valuta il ritiro già a novembre

Gonzalo Higuain potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo 8 novembre. Lo scrive questa sera il tabloid 'The Sun', che ha interpellato fonti vicine all'Inter Miami, il club con cui il Pipita ha un altro anno di contratto.

Higuain negli Stati Uniti sta deludendo: in poco più di un anno ha collezionato 35 presenze e realizzato solo 11 gol. Soprattutto, è stato aspramente criticato per il suo stato di forma tutt'altro che da atleta. Un atteggiamento che non piace al club di Miami e all'allenatore Phil Neville, che sarebbe felice di toglierlo dalla busta paga con un anno d'anticipo così da liberare fondi per altri investimenti.