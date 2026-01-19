Hojlund affiancherà Conte in conferenza: il programma e come seguirla

Oggi è la vigilia di Copenaghen-Napoli. La spedizione danese comincerà, come di consueto, il giorno prima con il consueto media-day: sono previste le due conferenze stampa, quella di Antonio Conte affiancato da Rasmus Hojlund andrà in scena alle 19:15 allo stadio Parken e potrete seguirla anche su RadioTuttoNapoli.net mentre quella dell'allenatore dei danese Jacob Neestrup è prevista per le 17.

FC Copenhagen-Napoli

MD-1 - Lunedì 19 Gennaio

Ore 11:00 Allenamento Open SSCN (primi 15 minuti) al SSC Napoli Training Center

Ore 19:15 Conferenza Conte e Hojlund calciatore allo stadio Parken