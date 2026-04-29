Hojlund ha raddoppiato il suo valore! Nella classifica CIES è 2° in Italia e nella top 15 al mondo

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Oggi alle 19:50 Notizie di di @antonio_noto

Un riconoscimento che conferma la crescita e l’impatto del giocatore nel panorama calcistico internazionale.