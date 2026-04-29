Hojlund ha raddoppiato il suo valore! Nella classifica CIES è 2° in Italia e nella top 15 al mondo
Il CIES Football Observatory incorona l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund. Il danese figura tra i calciatori della Serie A con i valori di mercato più elevati, distinguendosi non solo a livello nazionale ma anche nella classifica mondiale. Un riconoscimento che conferma la crescita e l’impatto del giocatore nel panorama calcistico internazionale.
Classifica e confronto in Italia
L’Osservatorio sul calcio mondiale ha stilato un elenco aggiornato dei migliori giocatori per valore, sia a livello globale sia per quanto riguarda l’Italia. In questa graduatoria, Hojlund occupa una posizione di grande rilievo, risultando secondo tra i calciatori della Serie A, alle spalle soltanto di Kenan Yıldız. Un dato che sottolinea il peso crescente dell’attaccante nel campionato e le sue prospettive future ai massimi livelli. Di seguito le due classifiche.
Top 15 al mondo
1. Lamine Yamal - Barcellona - 341-397 milioni
2. Erling Haaland - Manchester City - 212-246 milioni
3. Kylian Mbappé - Real Madrid - 163-190 milioni
4. Michael Olise - Bayern Monaco - 132-153 milioni
5. Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
6. Florian Wirtz - Liverpool - 120-140 milioni
7. Morgan Rogers - Aston Villa - 117-136 milioni
8. Desiré Doué - Paris Saint Germain - 115-134 milioni
9. Cole Palmer - Chelsea - 114-132 milioni
10. Bukayo Saka - Arsenal - 107-125 milioni
11. Julian Alvarez - Atletico Madrid - 106-123 milioni
12. Nick Woltemade - Newcastle United - 96-112 milioni
13. Rasmus Hojlund - Napoli - 91-106 milioni
14. Pio Esposito - Inter - 88-103 milioni
15. Yan Diomandé - Red Bull Lipsia - 88-102 milioni
Top 15 Serie A
1. Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
2. Rasmus Hojlund - Napoli - 91-106 milioni
3. Pio Esposito - Inter - 88-103 milioni
4. Santiago Castro - Bologna - 61-71 milioni
5. Strahinja Pavlovic - Milan - 51-59 milioni
6. Wesley Franca - Roma - 50-58 milioni
7. Nico Paz - Como 50-58 milioni
8. Giorgio Scalvini - Atalanta - 46-53 milioni
9. Moise Kean - Fiorentina - 42-49 milioni
10. Kenneth Taylor - Lazio - 35-41 milioni
11. Ismael Koné - Sassuolo - 34-39 milioni
12. Gvidas Gineitis - Torino - 29-34 milioni
13. Mateo Pellegrino - Parma - 27-31 milioni
14. Marco Palestra - Cagliari - 25-29 milioni
15. Tiago Gabriel - Lecce - 20-23 milioni
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Como
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro