Hojlund sfrutta il giorno libero per visitare la Costiera: passeggiata a Sorrento

Qualche ora lontano dai riflettori del campo, ma non da quelli dei tifosi. Rasmus Hojlund è stato avvistato nelle ultime ore nel cuore di Sorrento, dove si è concesso una passeggiata rilassante lungo corso Italia. In compagnia della compagna e del loro cane, l’attaccante danese ha scelto la cittadina costiera per staccare la spina e ricaricare le energie nel giorno libero concesso da Conte.

La presenza di uno dei volti più riconoscibili del calcio europeo non è passata inosservata: tra sguardi curiosi e richieste di foto, Højlund si è mostrato disponibile e sorridente con tifosi e turisti. Un momento di normalità e tranquillità, raccontato dall’edizione online de Il Mattino, che conferma il legame sempre più stretto tra il giocatore e il territorio campano. In attesa dei prossimi impegni con il Napoli, anche il relax fa parte della preparazione.