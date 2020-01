Hysaj, il canto del cigno

Sono diversi i discorsi intavolati in casa Napoli per quanto concerne i rinnovi di contratto. Uno di quelli più caldi è il prolungamento di contratto di Elseid Hysaj. Dopo essere stato ad un passo dalla cessione la scorsa estate, l'albanese sta nuovamente trattando il rinnovo con il Napoli, anche se il destino del terzino albanese è ormai segnato.

IL PIANO - La permanenza di Hysaj in azzurro, nonostante il rinnovo, sarà in ogni caso breve: il giocatore albanese ha ormai da tempo espresso la sua volontà di lasciare Napoli (mesi fa era vicino il passaggio all'Atletico Madrid), ed anche il suo agente ha confermato che il destino dell'albanese sarà lontano da Napoli. Il rinnovo di Hysaj è, di fatto, una mossa strategica per non perdere il giocatore al parametro zero, cercando cosi di mettere in piede una cessione vantaggiosa anche per il Napoli.

MOSSA FINALE - Verosimilmente, dunque, i prossimi saranno a prescindere gli ultimi mesi di Hysaj al Napoli. Oltre al rinnovo di contratto, per l'albanese ci sarà anche la possibilità di giocare di più rispetto a quanto era previsto sotto la guida Ancelotti: Gattuso, come confermato anche dal suo agente, ha stima di Hysaj, ed è più che probabile che il neo allenatore azzurro conterà anche su Hysaj per la rincorsa all'Europa del Napoli in questo girone di ritorno, oltre agli impegni in Champions League e Coppa Italia.