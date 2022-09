I 23 giocatori migliori al mondo secondo FIFA 23: nessun italiano presente, la lista completa

EA Sports ha iniziato a svelare le valutazioni di FIFA 23 per i migliori calciatori del mondo.

EA Sports, il brand dell’americana Electronic Arts che produce Fifa, uno dei videogame di calcio più famosi al mondo, ha iniziato a svelare le valutazioni di FIFA 23 per i migliori calciatori del mondo.

Nella lista di EA Sports, frutto dei punteggi dei calciatori riguardanti parametri ben precisi, come per esempio il controllo palla e il dribbling, non ci sono calciatori italiani. Di seguito la classifica completa:

Karim Benzema, 91 – Real Madrid

Robert Lewandowski, 91 – FC Barcelona

Kylian Mbappé, 91 – Paris Saint-Germain

Kevin De Bruyne, 91 – Manchester City

Lionel Messi, 91 – Paris Saint-Germain

Mohamed Salah, 90 – Liverpool

Virgil van Dijk, 90 – Liverpool

Cristiano Ronaldo, 90 – Manchester United

Thibaut Courtois, 90 – Real Madrid

Manuel Neuer, 90 – Bayern München

Neymar Jr, 89 – Paris Saint-Germain

Son Heung-min, 89 – Tottenham Hotspur

Sadio Mané, 89 – Bayern München

Joshua Kimmich, 89 – Bayern München

Casemiro, 89 – Manchester United

Alisson, 89 – Liverpool

Harry Kane, 89 – Tottenham Hotspur

Ederson, 89 – Manchester City

N’Golo Kanté, 89 – Chelsea

Jan Oblak, 89 – Atlético de Madrid

Erling Haaland, 88 – Manchester City

Toni Kroos, 88 – Real Madrid

Marquinhos, 88 – Paris Saint-Germain