Bloomberg - La UEFA blocca il piano da 6 miliardi per aiutare i club europei: i dettagli

La UEFA ha messo in stand by il progetto di creare un fondo per aiutare il calcio europeo a risollevarsi dopo la pandemia. La notizia arriva da Bloomberg, che cita fonti vicine alla vicenda, secondo cui in questo momento sarebbe fortemente a rischio il programma di Ceferin, che aveva ipotizzato un piano da 6 miliardi di euro, supportato da un finanziamento della banca statunitense Citigroup.

Come distribuire quei soldi? Il problema, si legge, sarebbe proprio relativo all'ingresso di questi fondi nel sistema UEFA e alle modalità di distribuzione ai club. Nyon vorrebbe evitare qualsiasi tipo di conflitto giudiziale fra le società e per queste ragioni avrebbe, al momento, bloccato il piano. Non è uno stop definitivo: le negoziazioni potrebbero ripartire e il fondo potrebbe ancora essere avviato, ma la UEFA in questo momento si sta guardando attorno per capire come muoversi.