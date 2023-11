Calcio e Finanza - Bilancio Napoli: quasi mezzo milione incassato dalle multe ai calciatori

Nella giornata di ieri è emerso un bilancio da record per il Napoli per quanto concerne la stagione 2022/23

Nella giornata di ieri è emerso un bilancio da record per il Napoli per quanto concerne la stagione 2022/23, in cui è stato registrato il miglior risultato netto positivo mai registrato in Italia, con un utile pari a 79,7 milioni di euro. Dal fascicolo di bilancio, come riporta ancora Calcio e Finanza, un dato molto interessante è rappresentato dai ricavi legati alle sanzioni inflitte ai calciatori.

Da anni Aurelio De Laurentiis per gestire lo spogliatoio fa uso di ammende, che nella stagione 2022/23 hanno fruttato 429.753 euro. Alla voce 'Altri ricavi da gestione calciatori' c'è un +1.943.157 euro: ai 429.743 euro legati alle multe vanno aggiunti 1.142.821 euro derivanti dalla partecipazione dei calciatori azzurri al Mondiale 2022 in Qatar.