Calcio&Finanza - Strappato alla Fiorentina: il Napoli individua il nuovo direttore commerciale

Il Napoli ha individuato il sostituto di Serena Salvione, dopo il passaggio della manager alla Roma. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il club di De Laurentiis ha infatti strappato alla Fiorentina Tommaso Bianchini, che diventerà il nuovo direttore commerciale della SSCNapoli. Dopo essere entrato nel mondo del calcio come Head of Strategic Planning della Fiorentina, Bianchini è in seguito passato al Venezia dove lavorato nel settore Sales&Marketing, prima di far ritorno a Firenze con il ruolo di Chief Revenue Officer.

Nei giorni scorsi, lo stesso Bianchini aveva annunciato il suo addio a Firenze con un messaggio di saluto su Linkedin: “Porterò Firenze per sempre nel mio cuore ma ho deciso di interrompere il rapporto con Fiorentina ed è tempo di nuove sfide a partire da Gennaio. Auguro ogni bene ad un Club che sarà sempre parte della mia vita, vivrò con voi le ultime tre gare e poi ci saluteremo con il sorriso che ha sempre accompagnato la mia vita fiorentina. Arrivederci Firenze e grazie di tutto”.