CdM - Rapina a mano armata e sequestro di persona per Ounas: il bottino dei ladri

Arrivano conferme circa la rapina a mano armata subita da Adam Ounas alla vigilia del big match contro il Milan. E, più precisamente, un'ora prima della partenza della squadra per Milano. A farlo sapere è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui ci sarebbe stato anche un sequestro di persona. I ladri hanno aspettato l'algerino sotto al suo palazzo, in via Stazio, intorno alle 15 e avrebbero ottenuto un bottino significativo: soldi in contanti, orologio e catenina.