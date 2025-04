Prima pagina CdS apre con Moratti: "Il Triplete una condanna per l'Inter"

"Il Triplete una condanna". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, che riporta le parole di Massimo Moratti. Prosegue l'ex presidente dell'Inter: "L'errore è stato parlarne. Squadra confusa, ai miei tempi vincere tre trofei non era mai un'ossessione". Champions, Thuram in dubbio per il Barcellona. Questa sera alle 21.00 Arsenal-PSG.

Si parla anche del Napoli, che nel weekend ha sorpassato l'Inter. Partenopei ora a +3 sui nerazzurri e con le mani sullo scudetto. "Conte decisivo", ammette anche Moratti. Antonio colleziona prodigi: migliori difesa nei 5 tornei top e centrocampo super. Con lui McTominay a 11 reti come Vidal, al prossimo sarà record.

Spazio infine anche alla Serie A, che ieri ha chiuso il 34^ turno con le ultime tre partite. "Doppio Pedro: rimonta Lazio", è uno dei titoli presenti. Dallo 0-2 al 2-2 contro il Parma: Ondrejka (2 gol) fa sognare Chivu, poi lo spagnolo - 38 anni a luglio - entra e trascina i biancocelesti. Un altro titolo è il seguente: "Traversa di Orso: il Bologna frena". Italiano non centra la settima vittoria in trasferta: domenica al Dall'Ara la sfida Champions con la Juve. Tra Verona e Cagliari, infine, ha la meglio la formazione allenata da Nicola per 0-2.