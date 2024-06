Prima pagina CdS: "Buongiorno e Spinazzola: è la settimana del Napoli"

"Prima la Juve. Douglas Luiz ha firmato. Ora tocca a Thuram jr".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato che apre ufficialmente oggi: "Prima la Juve. Douglas Luiz ha firmato. Ora tocca a Thuram jr". "Buongiorno e Spinazzola: è la settimana del Napoli". "La Roma tenta Chiesa e rilancia per Fée". "Fiorentina, in attacco c'è Lucca con Kean". In taglio alto spazio alle mancate dimissioni di Spalletti e Gravina: "E da oggi tutti a Ibiza".