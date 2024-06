CdS: "Buongiorno, il Napoli avanza. Distanze ridotte e manovre anche per Borna Sosa"

"Il difensore dice sì a Conte. Fascia sinistra: c'è il croato dell'Ajax. Idea Vranckx".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Nazionale che fa il suo esordio agli Europei da campione in carica: "Difendiamola". In taglio basso spazio al mercato del Napoli: "Buongiorno, il Napoli avanza. Distanze ridotte con il Torino, manovre anche per Borna Sosa. Il difensore dice sì a Conte. Fascia sinistra: c'è il croato dell'Ajax. Idea Vranckx". Sempre in taglio basso il mercato di Roma, Lazio e Milan: "La Roma studia Konaté". "La Lazio si lancia su Dia". "Milan, assalto a Wieffer".