CdS: "Conte-Napoli, cinque giorni alla firma"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la trattativa tra Thiago Motta e la Juventus: "Thiago alza la posta. Chiede 5 milioni alla Juve". Di spalla spazio alla trattativa tra Antonio Conte e il Napoli e il mercato azzurro: "Conte-Napoli, cinque giorni alla firma. Lunedì può incontrare ADL e iniziare l'avventura. Con Kvara ci sono altri sette intoccabili. Per l'attacco seguiti anche Gyokeres e Strand Larsen". In taglio alto l'ennesima finale persa dalla Fiorentina di Italiano: "Maledizione Viola". Di seguito la prima pagina integrale.