Prima pagina Cds e le parole di Conte: "Napoli, situazione media"

"Napoli, situazione media" sono le parole di Conte riportate in prima pagina. E poi: "La voglia Motta". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si è concentrato sulle parole rilasciate da Thiago Motta. Il nuovo tecnico bianconero inoltre ieri ha esultato anche per l'arrivo di Juan Cabal, che si è trasferito a titolo definitivo dal Verona. Un colpo importante per la Juve, che seguendo il ragionamento di Motta non dovrà avere alibi in questo inizio di una nuova era.

Spazio dedicato anche all'Inter, che ha alzato il pressing per Albert Gudmundsson. La società nerazzurra infatti ha effettuato un altro sondaggio per l'attaccante del Genoa, che chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo andare.