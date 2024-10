Prima pagina Cds ed il paragone su Fagioli: "Il piccolo Modric"

vedi letture

La Vecchia Signora dunque prova a godersi il proprio gioiellino ma mette nel mirino anche un altro successo

"Fagioco". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla grande prestazione offerta a Lipsia da Nicolò Fagioli definito 'Il piccolo Modric'. La gara in Germania ha consacrato anche il talento del giovane centrocampista della Juventus, che ha perso Bremer per almeno sei mesi e Nico Gonzalez per circa 30 giorni. La Vecchia Signora dunque prova a godersi il proprio gioiellino ma mette nel mirino anche un altro successo, visto che domenica alle 12.30 sfiderà il Cagliari all'Allianz.

EUROPA LEAGUE - Taglio alto dedicato alle due romane, le uniche italiane presenti in Europa League. Sorride la Lazio, che si è imposta per 4-1 sul Nizza prendendosi la vetta della classifica. Delusione invece per la Roma, sconfitta dagli svedesi dell'Elfsborg.