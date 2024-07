Prima pagina Cds: "Gelo Kvara. Attesa Osi per il futuro"

vedi letture

Le imprese degli azzurri a Wimbledon e tanto mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi

Le imprese degli azzurri a Wimbledon e tanto mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. L'apertura è prevalentemente dedicata alla trattativa tra Juventus e Atalanta per Teun Koopmeiners: la Dea non abbassa le richieste e tutto si complica per i bianconeri ("Koop si complica"), a caccia del terzo rinforzo per il centrocampo dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram. Offerta da 42-45 milioni, l'olandese preme per andare a Torino.

Nel taglio basso la notizia più importante di ieri, ovvero l'offerta del Besiktas per Ciro Immobile: "Ciro, cose turche è il titolo". Poi spazio a Le Fee-Roma, Hummels-Bologna, l'Inter su Ricardo Rodriguez e i problemi del Napoli, tra il difficile rinnovo di Kvaratskhelia e Osimhen.