Prima pagina Cds: "Il Napoli accelera per Brescianini"

"Ce l'hai fatta Matias!". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Trattativa in chiusura per Soulé alla Roma: 26 milioni più 4 alla Juve. L'argentino si prende i giallorossi, ora rilancio per Sorloth.

"Il Napoli accelera per Brescianini" si legge di spalla.

In taglio alto, invece, ecco questo titolo: "Taremi e Zielinski: l'Inter è già in fuga". I campioni sono i primi anche sul mercato, mentre le rivali sono in ritardo. Le strategie di Oaktree rafforzano il ruolo di favorito di Inzaghi: manca solo il vice Bastoni.