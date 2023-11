CdS - Infortunio Olivera, non arriverà uno svincolato: ecco chi giocherà a Madrid

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Svincolati? Credo che, considerando ciò che c’è sul mercato, non si farà nulla. Non andranno a prendere uno svincolato. In queste partite si giocherà con Juan Jesus, con Zanoli e con Natan che sarebbe la terza soluzione. Quando hai una defezione e la devi andare a compensare con una soluzione di comodo arrangiando conviene non squilibrare un’altra situazione che funziona bene. Visto che Natan al centro funziona difficilmente verrà spostato, anche se nasce come terzino di ruolo. A Madrid secondo me giocherà Juan Jesus, ma lo dovrai dosare visto che è reduce da un infortunio muscolare.

Preparazione? Pondrelli sta cominciando a provare a cambiare il lavoro e ci vuole tempo, ma nonostante il calo del secondo tempo e la sfuriata dell’Atalanta il Napoli ha retto e non è sparito dal campo come accadeva all’inizio del campionato. E’ arrivata la prima vittoria con una delle cinque sorelle, il Napoli non si è sbriciolato e c’è il sorriso ritrovato che m’ha colpito. Il bacio di Kvaratskhelia a Mazzarri è la foto di giornata, ma anche le parole di Di Lorenzo per Mazzarri sono un segnale che denota il fatto che il gruppo s’è schierato da parte dell’allenatore”.